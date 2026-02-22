Uomo accoltellato e ucciso a davanti supermercato a Roma | due fermati

Un uomo è stato accoltellato e ucciso davanti a un supermercato a Roma. La lite tra due persone, scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha portato all’aggressione mortale. I testimoni hanno chiamato la polizia, che ha fermato due sospetti poco dopo. La scena si è svolta in pieno giorno, vicino a un punto di ritrovo molto frequentato. Le indagini seguono il racconto di alcuni passanti presenti sul luogo.

AGI - Omicidio a Roma in piazza San Giovanni Battista della Salle, a Circonvallazione Cornelia, nei pressi del supermercato Pewex. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni, un uomo, straniero, sarebbe stato ucciso da un gruppo di altri cittadini stranieri. I carabinieri hanno fermato due persone, entrambi cittadini extracomunitari. I due, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbero aggredito un altro straniero con arma da taglio al costato. Il giovane è deceduto a causa delle ferite. Approfondimenti in corso sulla posizione dei fermati. Indagano carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia di Roma San Pietro.