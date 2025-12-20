Roma accoltellato un 25enne al Trullo | tre fermati per tentato omicidio

Nella zona del Trullo a Roma, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato e si trova in condizioni critiche. La polizia ha fermato tre persone ritenute responsabili dell’episodio, che si è verificato in un edificio di via Emilia. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell'aggressione e accertare eventuali responsabilità.

Sono tre le persone fermate per l' accoltellamento di un ragazzo di 25 anni, trovato gravemente ferito in un palazzo di via Emilia, nel quartiere Trullo, a Roma. Per i fermati l'ipotesi di reato è tentato omicidio. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo-Forlanini. Secondo quanto emerso, i carabinieri erano già intervenuti due volte nella notte nella stessa zona. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 19.30 per danneggiamenti al portone di una palazzina. Il secondo, verso le 5 del mattino, per due veicoli incendiati. Circa due ore dopo, il 25enne è stato trovato accoltellato all'interno dello stabile.

