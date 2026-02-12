Roma | uomo gambizzato davanti a supermercato perquisiti due sospettati uno e’ minorenne

Due ragazzi di 21 e 17 anni sono stati fermati e perquisiti questa mattina a Roma. Sono sospettati di aver gambizzato un uomo lo scorso ottobre, davanti a un supermercato in via di Selva Candida, nella periferia ovest della città. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se i due siano davvero coinvolti nel gesto violento.

Sono stati perquisiti due ragazzi, di 21 e 17 anni, sospettati di aver gambizzato lo scorso ottobre un uomo di fronte a un supermercato in via di Selva Candida, situato nella periferia ovest di Roma. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Cassia hanno dato esecuzione a due decreti di perquisizione personale e locale, emessi dalla Direzione distrettuale antimafia e dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni della Capitale. I due indagati sono accusati di lesioni personali dolose aggravate in concorso e di detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

