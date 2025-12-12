Dall’Ottocento musicale all’età contemporanea | il coro Santa Cecilia in scena a San Pietro
Il coro Santa Cecilia presenta un affascinante viaggio attraverso la storia della musica colta agrigentina, partendo dalle sue radici ottocentesche fino ai giorni nostri. In scena a San Pietro, questa esibizione mette in luce l’evoluzione e la ricchezza del patrimonio musicale locale, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra tradizione e innovazione.
Un viaggio nella storia della musica colta agrigentina, dalle radici ottocentesche fino all’età contemporanea. È l’appuntamento in programma domenica 14 dicembre alle 18 nella chiesa di San Pietro ad Agrigento, promosso dall’associazione filarmonica Santa Cecilia nell’ambito delle iniziative di. Agrigentonotizie.itIl volume della fine dell’Ottocento è stato donato dall’imprenditore cusiano Cesare Oddicini - facebook.com FacebookA Palazzo Gopcevich la mostra fotografica che racconta la vita di piazza Unità dall'ottocento a oggi > discover-trieste.it/vivi/trieste-n… X.com
Top 5 Pianisti Compositori Italiani Contemporanei | Einaudi, Allevi, Cacciapaglia, Bosso, Fasciano