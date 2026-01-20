Giancarlo Giammetti e Valentino Garavani condividono un legame durato 65 anni, segnato da amicizia, collaborazione e rispetto reciproco. La loro storia rappresenta un esempio di lungo affetto e collaborazione nel mondo della moda, testimonianza di un percorso che ha lasciato un’impronta significativa. In questo articolo, esploriamo il valore di un rapporto che ha attraversato decenni, raccontando un “ti voglio bene” senza tempo.

Giancarlo Giammetti e Valentino Garavani hanno costruito insieme 65 anni di creatività, amore e amicizia, tracciando un percorso unico fatto. Giancarlo Giammetti e Valentino Garavani hanno costruito insieme 65 anni di creatività, amore e amicizia, tracciando un percorso unico fatto di stile, visione e bellezza senza tempo Un legame che nasce nella Dolce Vita. Un incontro casuale che diventa destino. Roma, primi anni Sessanta. La notte vibra, via Veneto è un teatro a cielo aperto, la Dolce Vita non è ancora un ricordo ma un presente rumoroso. In un locale chiamato Pipistrello, tre ragazzi chiedono di sedersi a un tavolo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Valentino e Giammetti, un “ti voglio bene” lungo 65 anni: quel “Forever” che racconta tutto

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: 12 anni d’amore, una vita insieme e un mito eternoValentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno condiviso una relazione durata dodici anni, iniziata nel 1960, e un importante percorso professionale.

Simone Moro, attacco cardiaco a 5mila metri: “Sto bene, tornerò a fare quel che voglio”Simone Moro, noto alpinista bergamasco, ha condiviso sui social un episodio di salute avvenuto a 5.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilista - Insieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto. libero.it