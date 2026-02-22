UniSalento accelera sui Balcani | un ponte accademico tra le due sponde dell’Adriatico

UniSalento rafforza i rapporti con i Balcani, sfruttando le collaborazioni accademiche già avviate. La causa è la crescente richiesta di scambi culturali e formativi tra le università dei paesi dell’Adriatico. L’ateneo leccese ha firmato accordi con istituti di ricerca e università locali, creando opportunità di mobilità per studenti e docenti. Questa strategia mira a potenziare il ruolo dell’università come punto di riferimento tra Italia e regioni balcaniche.

Il 25 febbraio si terrà a Lecce un workshop internazionale con dieci atenei di Albania, Kosovo e Serbia per siglare nuove alleanze scientifiche e programmi di ricerca condivisi LECCE – L’Università del Salento riafferma la propria proiezione internazionale e il ruolo di baricentro culturale nel Mediterraneo. L’iniziativa, promossa dall’Ateneo salentino, nasce con l’obiettivo ambizioso di potenziare le attività di networking e avviare nuove collaborazioni scientifiche con le principali università dell’area balcanica. Il rilievo istituzionale della giornata è testimoniato dalla presenza di dieci università provenienti da Albania, Kosovo e Serbia, rappresentate dai rispettivi rettori, prorettori e direttori di dipartimento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Ancona riscopre il suo Adriatico: alla Mole una conferenza sui legami tra le due guerre Buy European contro Buy American, la nuova tensione tra le due sponde dell’Atlantico e le minacce UsaL’amministrazione Trump ha annunciato che potrebbe rispondere con ritorsioni se l’Europa approverà norme ‘Buy European’ per gli appalti di difesa.