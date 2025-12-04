Ancona riscopre il suo Adriatico | alla Mole una conferenza sui legami tra le due guerre

ANCONA - Il 27 novembre la Sala Box della Mole Vanvitelliana ha ospitato un nuovo appuntamento del ciclo “L’Europa che vorremmo”, promosso dall’associazione Il Nodo. L’incontro, intitolato “Economia, confini e cultura: Ancona, Zara, Spalato e l’Adriatico tra le due guerre mondiali”, ha riportato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it