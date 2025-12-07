Serie C Union Brescia-Lumezzane 0-1 Derby ai rossoblù | gol e highlights
Un altro pomeriggio da dimenticare per il calcio bresciano che veste il biancazzurro. Al Rigamonti, davanti a un pubblico numeroso e desideroso di una scossa, il Lumezzane si prende il derby con un rigore di Iori e allunga la propria striscia positiva, mentre l’Union sprofonda in un momento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie C, Union Brescia-Pergolettese: 0-0. Biancazzurri fermati al Rigamonti: gli highlights?
Serie C, girone A, Cittadella-Union Brescia: le pagelle degli uomini di Iori
Serie C, Union Brescia-Giana Erminio 2-0. Show al Rigamonti: gol e highlights
Serie C San Vincenzo 61 - #UnionBasket 71 #SerieC #BeeUnion - facebook.com Vai su Facebook
Union Brescia-Lumezzane 0-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Lumezzane di domenica 7 dicembre 2025: formazioni e tabellino. Da calciomagazine.net
Diretta/ Brescia Lumezzane (risultato finale 0-1): derby vinto dagli ospiti (7 dicembre 2025) - Diretta Brescia Lumezzane streaming video tv: derby interessante nel girone A di Serie C, entrambe le squadre vogliono ritrovare la vittoria. Da ilsussidiario.net
Brescia, mal di derby e crisi: Iori fa volare il Lumezzane - Union a rapporto sotto la Curva, poi applausi di incoraggiamento. Segnala giornaledibrescia.it