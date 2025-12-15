UE nuove sanzioni contro la Russia | colpiti anche influencer

L’Unione Europea ha implementato nuove sanzioni contro la Russia, coinvolgendo anche influencer e altre figure. Le misure restrittive mirano a contrastare le attività ibride, tra cui manipolazioni e ingerenze, che si sono intensificate nel contesto del conflitto in Ucraina. Il Consiglio ha deciso di colpire dodici individui e due entità, rafforzando la risposta europea alle azioni di Mosca.

© Imolaoggi.it - UE, nuove sanzioni “contro la Russia”: colpiti anche influencer L’Ue adotta altre sanzioni contro soggetti legati alla Russia, per le (presunte, ndr) attività ibride condotte nei confronti dell’Ue nel contesto della guerra che continua in Ucraina Il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti di altri dodici individui e due entità, alla luce delle attività ibride di Mosca, tra cui la manipolazione. Imolaoggi.it Usa e Ue: nuove sanzioni contro la Russia L’Ue sanziona 12 tra analisti, giornalisti e accademici: “Fanno propaganda per il Cremlino”. Nel mirino 5 esponenti del Valdai Club caro a Vladimir Putin - it sono fondamentali per consentire una conoscenza georeferenziata del patrimonio culturale immateriale. ilfattoquotidiano.it

L'Ue vara un giro di vite nelle sanzioni contro la Bielorussia - Oggi il Consiglio Ue ha introdotto un nuovo criterio per l'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi che beneficiano, partecipano o facilitano azioni o politiche attribuibili alla Repu ... ansa.it

L'UE prevede di imporre nuove sanzioni a 40 navi della "flotta ombra" russa Il 15 dicembre a Bruxelles, l'Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas, ha annunciato che l'UE prenderà una decisione su un - facebook.com facebook

