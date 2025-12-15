UE nuove sanzioni contro la Russia | colpiti anche influencer

L’Unione Europea ha implementato nuove sanzioni contro la Russia, coinvolgendo anche influencer e altre figure. Le misure restrittive mirano a contrastare le attività ibride, tra cui manipolazioni e ingerenze, che si sono intensificate nel contesto del conflitto in Ucraina. Il Consiglio ha deciso di colpire dodici individui e due entità, rafforzando la risposta europea alle azioni di Mosca.

L’Ue adotta altre sanzioni contro soggetti legati alla Russia, per le (presunte, ndr) attività ibride condotte nei confronti dell’Ue nel contesto della guerra che continua in Ucraina Il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti di altri dodici individui e due entità, alla luce delle attività ibride di Mosca, tra cui la manipolazione. Imolaoggi.it

