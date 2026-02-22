Un’emozione profondissima inginocchiarsi davanti alle spoglie mortali di San Francesco

La presidente della Regione Umbria si è inginocchiata davanti alle spoglie di San Francesco d’Assisi per mostrare rispetto e devozione. La visita è avvenuta in un momento di grande affluenza di pellegrini, che hanno condiviso sui social immagini della scena. La donna ha toccato le reliquie e si è fermata in preghiera, sottolineando il legame tra territorio e santo. La scena ha attirato l’attenzione di molti senza commenti ufficiali.