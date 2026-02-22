Un’emozione profondissima inginocchiarsi davanti alle spoglie mortali di San Francesco
La presidente della Regione Umbria si è inginocchiata davanti alle spoglie di San Francesco d’Assisi per mostrare rispetto e devozione. La visita è avvenuta in un momento di grande affluenza di pellegrini, che hanno condiviso sui social immagini della scena. La donna ha toccato le reliquie e si è fermata in preghiera, sottolineando il legame tra territorio e santo. La scena ha attirato l’attenzione di molti senza commenti ufficiali.
La presidente della Regione Umbria ad Assisi: "Sentiamo la responsabilità di custodire questo momento e di accompagnarlo con rispetto e senso del dovere"
Assisi, attesi 400 mila pellegrini per l'ostensione delle spoglie di San FrancescoAssisi attira circa 400 mila pellegrini per l’ostensione delle spoglie di San Francesco, evento che richiama fedeli da tutta Italia.
L’ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco per la prima volta in videoLe immagini delle spoglie di San Francesco sono state mostrate pubblicamente per la prima volta in video.
