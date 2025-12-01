Carlo Conti interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione del Festival di Sanremo 2026

361magazine.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5 in merito alledizione 2026. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. COMMENTI SUL CAST DI SANREMO 2026 « No, io non leggo niente e non guardo niente. Ho un po’ il mio modo di vivere un po’ particolare, distaccato da tutti. Sono poco social io, ma da sempre. È una scelta mia e non ci posso fare niente, ascolto la radio ». 🔗 Leggi su 361magazine.com

carlo conti interviene a rtl 1025 in merito all8217edizione del festival di sanremo 2026

© 361magazine.com - Carlo Conti interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione del Festival di Sanremo 2026

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

carlo conti interviene rtlCarlo Conti a Rtl 102.5: “Mischiare le carte: giovani e big, ma la forza restano le canzoni a Sanremo” - "Sanremo viaggia anche nelle polemiche, che sono fondamentali per il Festival". Da panorama.it

carlo conti interviene rtlSanremo 2026, Carlo Conti a Rtl 102.5 tra scelte, cast e omaggi - 5: cast, scelte musicali, omaggi e novità del Festival di Sanremo 2026. Riporta lifestyleblog.it

carlo conti interviene rtlCarlo Conti risponde alle critiche sul cast di Sanremo 2026 - 5 ha risposto alle tante critiche sul cast e sul suo ruolo di direttore artistico. Da novella2000.it

carlo conti interviene rtlEcco come ha risposto Carlo Conti - Mancano pochi mesi a Sanremo 2026 e Carlo Conti è pronto a fare il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Come scrive ciakgeneration.it

carlo conti interviene rtlSanremo 2026 travolto dalle critiche: dopo ore Carlo Conti rompe il silenzio - Il direttore artistico del Festival della canzone italiana ha risposto alle numerose critiche esplose dopo la pubblicazione della lista dei 30 artisti in gara ... Segnala today.it

carlo conti interviene rtlSanremo 2026, Carlo Conti risponde alle polemiche dopo l'annuncio dei big: "Lucio Corsi era sconosciuto..." - Sanremo 2026, Carlo Conti risponde sulla scelta dei 30 big e ricorda il caso Lucio Corsi, sconosciuto e diventato poi uno dei protagonisti ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Conti Interviene Rtl