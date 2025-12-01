Carlo Conti interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione del Festival di Sanremo 2026

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione 2026. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. COMMENTI SUL CAST DI SANREMO 2026 « No, io non leggo niente e non guardo niente. Ho un po’ il mio modo di vivere un po’ particolare, distaccato da tutti. Sono poco social io, ma da sempre. È una scelta mia e non ci posso fare niente, ascolto la radio ». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Carlo Conti interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione del Festival di Sanremo 2026

