Amadeus conduttore di Sanremo 2027? La risposta di Carlo Conti | Dicono anche che la Fiorentina vincerà lo Scudetto

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha commentato le recenti indiscrezioni sul possibile ritorno di Amadeus come conduttore di Sanremo 2027, paragonando la situazione a previsioni sportive. Nel frattempo, ha svelato i dettagli sui brani di Sanremo 2026 e annunciato i conduttori di PrimaFestival e DopoFestival, offrendo aggiornamenti ufficiali sui prossimi eventi del Festival della Canzone Italiana.

Carlo Conti ha svelato come saranno i brani di Sanremo 2026, ha ufficializzato i conduttori di PrimaFestival e DopoFestival e ha replicato alle indiscrezioni sul ritorno di Amadeus al Festival.

