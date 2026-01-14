Licia gravidanza a rischio e lieto fine | Un cesareo d’urgenza ha salvato me e mio figlio Alexander

Licia, in gravidanza a rischio, ha affrontato un percorso difficile ma alla fine ha potuto conoscere il suo bambino, Alexander. Un intervento di emergenza ha rappresentato la svolta decisiva per la sua salute e quella del neonato. Questa storia dimostra come, anche nelle situazioni più delicate, la professionalità e la tempestività possano fare la differenza. Un esempio di speranza e di attenzione medica per le future mamme.

Forlì, 14 gennaio 2026 – C'è chi il giorno di Capodanno lo passa preparando il veglione di mezzanotte e chi, invece, aspetta una nuova vita. Mentre il 2025 stava per chiudersi, il piccolo Alexander è nato in anticipo, a sole 37 settimane, con un parto d'urgenza nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, durante una gravidanza che si è improvvisamente complicata. Licia: "Per me è stato un miracolo restare incinta". La mamma Licia Forgnone e il papà Fabio De Michele sono forlivesi ma residenti in Lombardia da circa tre anni. "Per me è stato un miracolo restare incinta – racconta Licia –.

