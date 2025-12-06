Madre e figlio piccolo intossicati dal monossido | salvati dalla corsa in ospedale

Fano, 6 dicembre 2025 – Attimi di paura ieri notte a Fano, in via Falcineto 80, dove una famiglia tunisina è rimasta vittima di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. A sentirsi male sono stati la madre e uno dei due figli, colti da un improvviso malessere mentre si trovavano in casa. Provvidenziale la reazione del padre, che li ha caricati in auto e li ha portati di corsa al Pronto soccorso. Secondo le prime verifiche, il monossido arriverebbe da una stufa a Gpl utilizzata nell’abitazione della famiglia, composta da quattro persone: padre, madre e due bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’appartamento e ventilato i locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madre e figlio piccolo intossicati dal monossido: salvati dalla corsa in ospedale

