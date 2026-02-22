una vita a rate i prestiti personali richiesti dai cesenati superano i 12mila euro

I prestiti personali richiesti dai cittadini di Cesenatico superano i 12.000 euro a causa di un aumento delle spese quotidiane. Molti preferiscono dilazionare i costi invece di risparmiare, adottando il metodo di comprare ora e pagare più tardi. Questa tendenza si riflette in un incremento delle richieste di finanziamenti per acquisti di beni e servizi. La crescita dell’indebitamento segnala un cambiamento nelle abitudini di spesa della comunità.

Una vita passata a risparmiare. Accadeva tanti anni fa, ora non è (quasi) più possibile. Il popolo delle ‘formichine’ ha lasciato spazio a un nuovo modo di intendere la vita: "Compro oggi e pago domani". (Ma domani ce li avrò i soldi?). Si è passati ad una ‘vita a debito’, molto spesso senza controllo. Il ‘popolo delle rate’ ormai non ha più confini. Si chiedono soldi in cambio di diritti, di oggetti, di esperienze. Una vacanza? La pago a rate. Il televisore? Pure. La lavatrice? Anche. Le bollette, la moto, l’auto, l’arredamento, i gioielli, i capi di marca, persino i tatuaggi e i matrimoni, (e anche i divorzi si pagano a rate). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una vita a rateA Natale, sempre più italiani preferiscono dilazionare i regali attraverso finanziamenti, con oltre 670mila lombardi che hanno richiesto prestiti per acquisti natalizi.

Più vita nelle frazioni: arrivano 12mila euro per feste e attività dei Comitati di zonaIl Comune di Cesenatico ha confermato il proprio impegno nel supportare le attività delle frazioni, destinando un contributo di 12mila euro ai Comitati di zona.

Una vita a rateSono 670mila i lombardi che in vista del Natale hanno chiesto soldi in prestito, 1,56 miliardi di euro in totale, per i pacchi dono. Sintomo di difficoltà economiche ma non solo. I finanziamenti ... ilgiorno.it

