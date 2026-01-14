Più vita nelle frazioni | arrivano 12mila euro per feste e attività dei Comitati di zona
Il Comune di Cesenatico ha confermato il proprio impegno nel supportare le attività delle frazioni, destinando un contributo di 12mila euro ai Comitati di zona. Questa iniziativa mira a rafforzare le feste e le iniziative locali, promuovendo l’aggregazione e la vitalità delle diverse aree del territorio durante tutto l’anno. Un sostegno volto a valorizzare le tradizioni e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.
Il Comune di Cesenatico ha confermato il suo impegno economico a sostegno dei comitati di zona, stanziando 12mila euro complessivi per sostenerne le attività sul territorio durante l'anno.In questo modo, l'amministrazione ribadisce la sua sinergia e il suo supporto ai comitati di Centro-Boschetto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
