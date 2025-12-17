A Natale, sempre più italiani preferiscono dilazionare i regali attraverso finanziamenti, con oltre 670mila lombardi che hanno richiesto prestiti per acquisti natalizi. Un fenomeno che coinvolge 1,56 miliardi di euro, testimoniando come lo shopping delle festività si trasformi in una vera e propria vita a rate. Un trend che riflette le nuove abitudini di consumo e la voglia di regalare senza rinunciare alle proprie possibilità economiche.

© Ilgiorno.it - Una vita a rate

Sotto l'albero il contratto con una finanziaria per pagare i regali. Sono 670mila i lombardi che in vista del Natale hanno chiesto soldi in prestito, 1,56 miliardi di euro in totale, per i pacchi dono. Sintomo di difficoltà economiche ma non solo. I finanziamenti magari sono serviti per doni come una nuova tv o l’ultimo modello di smartphone. La tredicesima? Già messa a bilancio per mutuo, assicurazioni e. altri finanziamenti. E quindi non resta che un nuovo prestito magari da estinguere prima dell’estate quando la vacanza andrà pagata a rate. E così via, prestito dopo prestito. Il ricorso al finanziamento spesso, però, è giustificato da oggettive difficoltà economiche davanti a spese non previste con stipendi che di anno in anno assicurano un potere d’acquisto reale sempre inferiore e cancellano ogni possibilità di accantonare qualcosina sul conto in banca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Indebitati per i regali di Natale, alcuni lavoratori italiani: "Una vita a rate"

Leggi anche: A Luino rinasce l’industria: nuova vita all’ex Imf rimasta ferma dieci anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Moduli a fine vita: il GSE aggiorna il processo di trattenimento delle quote e pubblica nuove FAQ; Sara Assicurazioni conquista il top rating FIA; Buy now pay later a Natale: l’allarme di Kruk Italia sui rischi nascosti delle micro-rate; Sigourney Weaver, parla la star di Avatar: «La mia vita tra due Jim».

Vita a rate senza stress - Un mondo che permette, in parte, di far fronte al minor potere d'acquisto dell'euro e non intaccare i propri risparmi. milanofinanza.it

Leasing della barca e due mutui La vita a rate del leader Maximo - Eh sì, perché il presidente della Quercia, per il credito (con la c minuscola) e i prestiti personali sembra avere un autentica ... ilgiornale.it

Dalla culla alla tomba, la vita a rate degli italiani al tempo dei “tassi zero” - Dalla culla alla tomba, i debiti ci accompagnano lungo tutto l’arco della vita, come dovrebbe fare il nostro welfare, ormai sempre più zoppicante. ilsecoloxix.it

Vita a rate un italiano su tre ha un debito - Unomattina Estate 01082017

Vuoi capire cosa cambia davvero nella tua vita con la nuova manovra Tra Naspi anticipata a rate, Assegno di inclusione dimezzato al rinnovo, soglia Isee per la prima casa più alta, più deducibilità sulla previdenza complementare e tagli alla Rai, le novità toc - facebook.com facebook