Giuli | Mostra su Franco Battiato al Maxxi meravigliosa coronamento di un sogno – Il video

La mostra su Franco Battiato al Maxxi di Roma conquista tutti. Giuli, il presidente del museo, la definisce “meravigliosa” e dice che rappresenta il sogno che avevano nel cuore da quando è arrivato alla guida del Maxxi, alla fine del 2022. L’evento attira visitatori e appassionati di musica e arte, pronti a scoprire di più sulla figura del cantautore siciliano.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Una mostra meravigliosa, personalmente è il coronamento di un sogno che abbiamo coltivato fin da quando mi sono insediato alla presidenza del Maxxi alla fine del 2022. E' una mostra emozionante e oggettivamente unica, credo che verrà ricordata come la più bella mostra di tutti i tempi su Franco Battiato. Cosa rappresenta Battiato? Rappresenta l'ingegno multiforme della cultura italiana che riesce a esprimersi in tutti i campi espressivi immaginabili, quindi la musica, l'arte, la cinematografia. Battiato è stato un artista in ogni senso, in ogni senso. Il messaggio politico di Battiato si chiama licenza poetica" così il Ministro Giuli a margine dell'inaugurazione dell mostra su Franco Battiato al Maxxi.

