L’abbraccio a Daniela | Portare la Fiamma è il coronamento di un grande sogno

L’arrivo di Daniela Mazzi al traguardo della fiaccola olimpica a Fossitermi rappresenta il completamento di un percorso di impegno e passione. La sua partecipazione, accolta con entusiasmo, testimonia l’importanza di valori come dedizione e sogno realizzato, consolidando il suo ruolo come esempio di perseveranza e spirito sportivo.

Buonasera e un abbraccio #cututtuucori da Piazza Duomo a #Spoleto. Con Daniela siamo arrivati in #Umbria e sabato andremo ad #Assisi per l'apertura dei festeggiamenti per l' VIII centenario del Transito di SAN FRANCESCO D'ASSISI. Fa freddo e ci riposi - facebook.com facebook

