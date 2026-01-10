L’abbraccio a Daniela | Portare la Fiamma è il coronamento di un grande sogno
L’arrivo di Daniela Mazzi al traguardo della fiaccola olimpica a Fossitermi rappresenta il completamento di un percorso di impegno e passione. La sua partecipazione, accolta con entusiasmo, testimonia l’importanza di valori come dedizione e sogno realizzato, consolidando il suo ruolo come esempio di perseveranza e spirito sportivo.
Un boato ha accolto l’arrivo dell’ultima tedofora Daniela Mazzi al suo ingresso nel tratto finale del ’percorso olimpico’ in piazzale Boito a Fossitermi. Spezzina, ex campionessa italiana di equitazione under 14, è stata lei ad accendere la lanterna olimpica con la fiamma della sua torcia. "Per me è una grandissima emozione poter vivere questa esperienza – le sue parole all’arrivo – portare la fiaccola attraverso la città è stata una vera occasione per incontrare i miei concittadini gioiosi e felici per il grande evento. Sono stata accolta con tantissimo affetto da tutta la comunità, dai bambini alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
