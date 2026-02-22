Una sera a teatro con Tosca D’Aquino

Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena “Cena con sorpresa” perché vogliono sorprendere il pubblico con un nuovo spettacolo teatrale. La serata si svolge questa sera alle 21 al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, dove gli attori interpretano scene divertenti e coinvolgenti. La rappresentazione si concentra sulla vita di un gruppo di amici che si ritrovano in un ristorante per una cena speciale. La scena si anima con risate e imprevisti.

Arezzo, 22 febbraio 2026 – Stasera alle ore 21 al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, Tosca D’Aquin o, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena lo spettacolo «Cena con sorpresa». Stefania e Arnaldo durante una cena scoprono che il loro amico Francesco ha una relazione con la loro figlia di venti anni. Tra ironia e leggerezza, Cena con sorpresa indaga come le menti benpensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza, soprattutto dentro le mura di casa. Prosegue della stagione 20252026 del Teatro Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. In arrivo tanti appuntamenti tra prosa e musica fino a marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D'AquinoQuesta sera al Teatro Mercadante di Cerignola va in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D'Aquino.

Da Tosca d’Aquino a Luca Bizzarri, sarà gran teatroTosca d’Aquino e Luca Bizzarri portano in scena una commedia degli equivoci, che mette in discussione le reazioni della mente di fronte alle novità.

