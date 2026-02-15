Da Tosca d’Aquino a Luca Bizzarri sarà gran teatro
Tosca d’Aquino e Luca Bizzarri portano in scena una commedia degli equivoci, che mette in discussione le reazioni della mente di fronte alle novità. La pièce, ricca di battute rapide e situazioni imprevedibili, si svolge in un teatro di Milano, attirando un pubblico curioso di ridere e riflettere.
Una commedia degli equivoci divertente e acuta, che prova a indagare su come la nostra mente reagisce alle novità e a ciò che stravolge il nostro modo di pensare e di vivere, specialmente quando la situazione ci tocca da vicino. E poi una pièce francese comica e tagliente, che gioca col ribaltamento dei ruoli in maniera dissacrante e con un ritmo incalzante. Sono i due spettacoli, portati in scena da attori celebri tra il grande pubblico, che andranno a concludere la 53esima stagione di prosa del Teatro San Rocco di Seregno: le rappresentazioni approderanno sul palco di via Cavour ai primi di marzo e all’inizio di aprile, ma il teatro è già ora quasi completamente sold-out per le date previste, i posti sono praticamente in via di esaurimento, restano a disposizione soltanto pochissime poltrone, da prenotare in questi giorni se si desidera assistere alle opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D'Aquino
Questa sera al Teatro Mercadante di Cerignola va in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D'Aquino.
A rovinare la festa ci pensano i genitori del Capitano interpretati da Tosca D'Aquino e Max Tortora
Nella puntata di questa sera di Don Matteo, in onda alle 21.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Chi è Tosca D’Aquino? La carriera da attrice tra cinema e tv/ Massimo Troisi? A mia mamma disse…Tosca D’Aquino, chi è l’attrice e conduttrice: una carriera partita dal teatro e vissuta da protagonista tra piccolo e grande schermo. Quando si parla di attitudine istrionica, di talento ... ilsussidiario.net
TOSCA D’AQUINO/ Da giovane avevo l’ansia dell’aspetto, adesso invece…Tosca D’Aquino ospite ad Affari tuoi: l’attrice si racconta dalla giovinezza alla nascita del figlio Edoardo avuto con l’ingegnere Mauro Gabrielli. C ... ilsussidiario.net
«I politici possono fare satira politica, ma quando le fanno i comici disturbano». Luca Bizzarri, che sul palco dell'Ariston ci è stato - e non senza polemiche, commenta "il caso Pucci"... Guarda #TvTalk su RaiPlay x.com
SAN VALENTINO A TEATRO CON LUCA BIZZARRI E FRANCESCO MONTANARI NE “IL MEDICO DEI MAIALI” A #Orvieto la sera di San Valentino si passa a teatro con Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Sabato 14 febbraio alle 21 al Mancinelli i due facebook