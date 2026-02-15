Tosca d’Aquino e Luca Bizzarri portano in scena una commedia degli equivoci, che mette in discussione le reazioni della mente di fronte alle novità. La pièce, ricca di battute rapide e situazioni imprevedibili, si svolge in un teatro di Milano, attirando un pubblico curioso di ridere e riflettere.

Una commedia degli equivoci divertente e acuta, che prova a indagare su come la nostra mente reagisce alle novità e a ciò che stravolge il nostro modo di pensare e di vivere, specialmente quando la situazione ci tocca da vicino. E poi una pièce francese comica e tagliente, che gioca col ribaltamento dei ruoli in maniera dissacrante e con un ritmo incalzante. Sono i due spettacoli, portati in scena da attori celebri tra il grande pubblico, che andranno a concludere la 53esima stagione di prosa del Teatro San Rocco di Seregno: le rappresentazioni approderanno sul palco di via Cavour ai primi di marzo e all’inizio di aprile, ma il teatro è già ora quasi completamente sold-out per le date previste, i posti sono praticamente in via di esaurimento, restano a disposizione soltanto pochissime poltrone, da prenotare in questi giorni se si desidera assistere alle opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Tosca d’Aquino a Luca Bizzarri, sarà gran teatro

Questa sera al Teatro Mercadante di Cerignola va in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D'Aquino.

Nella puntata di questa sera di Don Matteo, in onda alle 21.

