Una Salerno ’92 combattiva cede alla capolista Repower Sanga Milano

Il Salerno ’92 ha perso contro la capolista Repower Sanga Milano, a causa di una difesa troppo vulnerabile nel terzo quarto. La squadra locale ha commesso troppi errori in attacco, permettendo alle avversarie di allungare nel punteggio. Nonostante l’impegno, le giocatrici salernitane non sono riuscite a invertire il trend. Con questa sconfitta, il team si trova ora a dover rivedere alcune strategie prima della prossima partita. La sfida successiva si avvicina, e il gruppo si prepara a reagire.

Tempo di lettura: 3 minuti Una sconfitta per costruirsi un briciolo di fiducia per il finale? Sembra una domanda paradossale ma il Salerno Basket '92 che esce sconfitto dal testacoda interno contro Repower Sanga Milano ha tutto il diritto e dovere di porsela. Al PalaSilvestri finisce 66-84 la sfida della 20ma giornata di A2 femminile sulla carta senza storia (ospiti prime, salgono a 34, granatine ultime con soli 4 punti) e che Salerno affronta comunque a viso aperto, con lo spirito della squadra che vuole salvarsi nonostante la classifica compromessa. Non poteva essere certo quella contro la capolista la gara da vincere a tutti i costi ed il finale è fotografia esatta del divario tra i roster.