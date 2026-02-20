Salerno ’92 sfida la capolista Repower Sanga Milano

Salerno ’92 affronta la capolista Repower Sanga Milano a causa della posizione in vetta del team milanese. La partita si terrà sabato 21 febbraio alle 19:30 al PalaSilvestri e mette di fronte le granatine, che cercano di mantenere il passo, e la squadra più forte del girone A di Serie A2 femminile. La sfida si annuncia intensa, con le padrone di casa che vogliono dimostrare il loro valore contro gli avversari di punta. Le due formazioni si preparano per un match che promette grande spettacolo.

La gara Salerno 92 Repower Sanga Milano rappresenta un banco di prova durissimo per le granatine. Sabato 21 febbraio alle 19:30, al PalaSilvestri, la formazione di coach Di Lorenzo ospita la capolista del girone A di Serie A2 femminile. Koita subito protagonista. Il volto nuovo è Henda Koita, centro francese classe 2001, arrivata in extremis e già protagonista nell’ultima giornata. Nonostante la sconfitta contro Milano Basket Stars (77-64), Koita ha chiuso con 29 di valutazione e 22 rimbalzi, di cui 9 offensivi, risultando la migliore della giornata nel girone A. La sua prestazione non è bastata per conquistare la vittoria, ma ha portato energia e fiducia a una squadra chiamata a inseguire una salvezza complicata.🔗 Leggi su Zon.it

