Salerno ’92 attende la capolista Repower Sanga Milano

Salerno ’92 si prepara a sfidare la capolista Repower Sanga Milano, che domina il campionato con una serie di vittorie consecutive. La squadra campana punta a sorprendere le avversarie in casa, sfruttando il calore del pubblico e la determinazione delle proprie atlete. Henda Koita si è già distinta questa settimana tra le migliori del girone A, mostrando un’energia che potrebbe fare la differenza. La partita si gioca domani pomeriggio al Palazzetto dello sport, dove le due formazioni si sfideranno a viso aperto.

Henda Koita è subito finita sul podio delle migliori della settimana nel girone A della Serie A2 femminile. Tesserata in extremis per poter scendere in campo contro Milano Basket Stars, il centro francese classe 2001 ha fatto il suo esordio con la casacca del Salerno Basket nella sfortunata gara persa 77-64 con 29 di valutazione complessiva e ben 22 rimbalzi (di cui 9 offensivi), la migliore per distacco nella diciannovesima giornata. Non è bastato per la vittoria ma l'atleta transalpina è fiduciosa comunque per il raggiungimento di una salvezza che resta complicata, partendo dall'ultimo posto in classifica con soli 4 punti e 7 partite rimaste da giocare in regular season.

