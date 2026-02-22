Una premonizione inquietante di quel che potrebbe accadere anche nei nostri Paesi | a Yellow Letters l’Orso d’oro della Berlinale

Il regista tedesco Ilker Catak ha vinto l’Orso d’Oro alla Berlinale con il suo film “Yellow Letters”, che affronta il tema delle tensioni sociali. La vittoria deriva dalla forte presa sul pubblico e dalla capacità di rappresentare con realismo le tensioni tra generazioni. La pellicola si distingue per le immagini intense e la narrazione diretta. Il premio conferma l’interesse internazionale per le storie che riflettono le sfide contemporanee. La giuria ha premiato un’opera che suscita riflessioni profonde.

Alla 76ª edizione della Berlinale il film "Yellow Letters" del regista tedesco Ilker Catak si è aggiudicato l'Orso d'Oro come miglior film. La giuria, presieduta da Wim Wenders, ha definito il titolo una premonizione inquietante. Queste le parole del presidente della giuria Wim Wenders: "Uno sguardo sul futuro prossimo che potrebbe riguardare anche i nostri Paesi. Il film è entrato dentro di noi perché riconosciamo i segni del dispotismo nel nostro Paese o persino nel nostro quartiere. Per questo sarà compreso ovunque nel mondo". Gli altri vincitori. Nella serata conclusiva del festival, oltre al massimo riconoscimento sono stati annunciati gli altri principali vincitori: il gran premio della giuria è andato a "Salvation" del regista turco Emin Alper, mentre "Queen at Sea" di Lance Hammer ha conquistato l'Orso d'Argento al premio della giuria.