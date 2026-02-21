Berlinale Orso d’Oro a ‘Yellow Letters’ di Ilker Catak

Il film “Yellow Letters” di Ilker Çatak ha conquistato l’Orso d’Oro alla Berlinale, premiando la sua narrazione intensa e visivamente coinvolgente. La giuria ha scelto questa pellicola tra numerosi titoli, lodando il modo in cui affronta temi sociali attraverso immagini potenti. La vittoria riconosce la capacità del regista di catturare l’attenzione del pubblico con un racconto che unisce emozioni e realismo. La premiazione si è tenuta durante la cerimonia ufficiale del festival.

"Yellow Letters" del regista tedesco Ilker Çatak ha vinto l'Orso d'Oro alla 76esima edizione della Berlinale. Il gran premio della giuria, quest'anno presieduta da Wim Wenders, è andato a "Kurtulus (Salvation)" del regista turco Emin Alper. Orso d'Argento a "Queen at Sea" di Lance Hammer. Borgonzoni: "Berlinale occasione incontro per operatori industria italiana". "Desidero complimentarmi con quanti a vario titolo vi hanno preso parte e congratularmi con tutti i vincitori dei premi assegnati". Lo dichiara il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Non solo il festival – aggiunge – ma anche il mercato che lo affianca: la manifestazione si conferma un'importante occasione di incontro per gli operatori della nostra industria cinematografica.