Berlinale Orso d' Oro a Yellow letters
20.45 "Yellow letters" del regista tedesco Ilker Catak ha vinto l'Orso d'Oro della settantaseiesima edizione della Berlinale, la cui giuria è stata presieduta dal regista Wim Wenders. Il gran premio della giuria è andato al film Kurtulus del regista turco Emin Alper. L'Orso d'Argento del premio della giuria è andato a "Queen at Sea" del regista americano Lance Hammer.Insieme a Wenders hanno fatto parte della giuria Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, Hikari ed Ewa Puszczynsk. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Berlinale 2026 - Competition Films of the 76th International Berlin Film Festival
Berlinale 2026, Yellow Letters vince l'Orso d'OroÈ il film tedesco di Ilker Çatak a vincere il premio principale della competizione. Sandra Hüller si aggiudica la miglior interpretazione mentre due premi vanno a Queen at Sea in una cerimonia dove è ... mymovies.it
Orso d'oro a ‘Yellow Letters’ del tedesco Ilker CatakGran premio della giuria a ‘Kurtulus’ del regista turco Emin Alper, Orso d'argento Premio della giuria a ‘Queen at Sea’ dell'americano Lance Hammer ... laregione.ch
76° Festival Internazionale del Cinema di Berlino In occasione della serata inaugurale della 76ª Berlinale, il red carpet ha visto ospiti indossare le creazioni di Giorgio Armani. Michelle Yeoh, premiata con l’Orso d’Oro alla Carriera, ha scelto un elegante - facebook.com facebook
In conferenza stampa alla Berlinale 2026, Michelle Yeoh (Orso d’Oro alla Carriera) si è rifiutata di commentare l’attuale situazione politica negli USA. “Meglio non parlare di qualcosa che non conosco bene e concentrarsi su ciò che è invece importante per noi, x.com