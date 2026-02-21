Berlinale Orso d' Oro a Yellow letters

20.45 "Yellow letters" del regista tedesco Ilker Catak ha vinto l'Orso d'Oro della settantaseiesima edizione della Berlinale, la cui giuria è stata presieduta dal regista Wim Wenders. Il gran premio della giuria è andato al film Kurtulus del regista turco Emin Alper. L'Orso d'Argento del premio della giuria è andato a "Queen at Sea" del regista americano Lance Hammer.Insieme a Wenders hanno fatto parte della giuria Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, Hikari ed Ewa Puszczynsk. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

È morto Béla Tarr, il regista e sceneggiatore ungherese ha vinto l’Orso d’argento alla Berlinale 2011 con “Il Cavallo di Torino”È venuto a mancare Béla Tarr, regista e sceneggiatore ungherese noto per il suo stile distintivo nel cinema.

Berlinale 2026 - Competition Films of the 76th International Berlin Film Festival

