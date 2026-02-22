Una passerella ma nessuna risposta certa
L’assessore regionale David Barontini ha visitato l’ex cava Fornace, ma la sua presenza non ha chiarito se e quando si chiuderà la discarica o si interverrà sull’erosione. Fratelli d’Italia critica l’assenza di risposte concrete, sottolineando che il sopralluogo non ha portato novità sui problemi ambientali e sulla gestione del sito. La visita si è concentrata principalmente sulla situazione attuale, lasciando molte domande senza risposta. La questione rimane aperta per le comunità locali.
Non ha portato risposte sulla chiusura della discarica nell’ex cava Fornace e neppure sull’ erosione la visita dell’assessore regionale David Barontini secondo Fratelli d’Italia. "L’ennesima passerella priva di contenuti concreti per il nostro territorio" commenta il coordinamento Fdi Massa Montignoso. "Nella precedente legislatura regionale abbiamo assistito ai sopralluoghi dell’allora assessore Monia Monni – continua –; oggi a quelli dell’assessore Barontini, esponente del Movimento 5 Stelle. Cambiano i protagonisti, ma il risultato è sempre lo stesso: nessuna certezza, nessuna presa di posizione chiara, nessun impegno formale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
