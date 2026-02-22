Una passerella ma nessuna risposta certa

L’assessore regionale David Barontini ha visitato l’ex cava Fornace, ma la sua presenza non ha chiarito se e quando si chiuderà la discarica o si interverrà sull’erosione. Fratelli d’Italia critica l’assenza di risposte concrete, sottolineando che il sopralluogo non ha portato novità sui problemi ambientali e sulla gestione del sito. La visita si è concentrata principalmente sulla situazione attuale, lasciando molte domande senza risposta. La questione rimane aperta per le comunità locali.

