Manovra Fratoianni Avs | Una fregatura nessuna risposta alle necessità degli italiani – Il video

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le dichiarazioni di Nicola Fratoianni di Avs sulla Manovra approvata a dicembre 2025. Secondo Fratoianni, la manovra rappresenta una

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Esce sempre tutto dal nulla. La Manovra è come un pacco regalo, solo che invece di un dono c’è una fregatura per gli italiani. Funziona sempre così. Lo scopriamo l’ultimo giorno, la Manovra che presentano all’inizio del percorso è una scatola vuota, un trucco. È una discussione che umilia il Parlamento, poi al netto di questo ha sempre lo stesso contenuto. Non c’è nessuna risposta alle necessità degli italiani, a partire dagli stipendi e dal costo della vita. Ci sono tante cose che ci potevano risparmiare come l’aumento della spesa militare”. Così il deputato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra in un punto stampa fuori Palazzo Montecitorio. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Manovra, Landini: "Incontro con il Governo quasi offensivo, nessuna risposta" – Il video

Leggi anche: Manovra, Landini: "Incontro con il Governo quasi offensivo, nessuna risposta"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manovra, Fratoianni Avs Una fregatura, nessuna risposta alle necessità degli italiani

Video Manovra, Fratoianni Avs Una fregatura, nessuna risposta alle necessità degli italiani

Manovra, Fratoianni (Avs): Una fregatura, nessuna risposta alle necessità degli italiani - La Manovra è come un pacco regalo, solo che invece di un dono c’è una fregatura per gli ... stream24.ilsole24ore.com

manovra fratoianni avs fregaturaManovra: flash mob Avs alla Camera, 'stipendio bloccato, Natale dimezzato' - Questo "è un Natale tagliato: saranno tagliati i regali, le spese fondamentali della maggioranza dei cittadini di questo Paese". lagazzettadelmezzogiorno.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.