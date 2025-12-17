Manovra Fratoianni Avs | Una fregatura nessuna risposta alle necessità degli italiani – Il video

L'articolo analizza le dichiarazioni di Nicola Fratoianni di Avs sulla Manovra approvata a dicembre 2025. Secondo Fratoianni, la manovra rappresenta una

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Esce sempre tutto dal nulla. La Manovra è come un pacco regalo, solo che invece di un dono c’è una fregatura per gli italiani. Funziona sempre così. Lo scopriamo l’ultimo giorno, la Manovra che presentano all’inizio del percorso è una scatola vuota, un trucco. È una discussione che umilia il Parlamento, poi al netto di questo ha sempre lo stesso contenuto. Non c’è nessuna risposta alle necessità degli italiani, a partire dagli stipendi e dal costo della vita. Ci sono tante cose che ci potevano risparmiare come l’aumento della spesa militare”. Così il deputato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra in un punto stampa fuori Palazzo Montecitorio. 🔗 Leggi su Open.online

