Matto Varini | Speravo che i numeri sui social mi facessero sentire completo ma non è stato così Oggi sogno una relazione ma la visibilità mi ha tolto una certa genuinità nel rapporto con le persone
Nato a Napoli e diventato virale per via dei suoi video nonsense sui social, Matto Varini è il creator dell'anno secondo Vanity Fair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
