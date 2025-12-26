Nato a Napoli e diventato virale per via dei suoi video nonsense sui social, Matto Varini è il creator dell'anno secondo Vanity Fair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matto Varini: «Speravo che i numeri sui social mi facessero sentire completo ma non è stato così. Oggi sogno una relazione, ma la visibilità mi ha tolto una certa genuinità nel rapporto con le persone»