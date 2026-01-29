Il dono degli studenti ai carabinieri | una panchina modulare simbolo di legalità e dialogo

Gli studenti di Galatone hanno deciso di fare un gesto simbolico per rafforzare il rapporto con le forze dell’ordine. Hanno donato una panchina modulare, con vasi in ferro, che si trova in piazza come punto di incontro e di dialogo. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto tra giovani e carabinieri, un luogo che possa rappresentare legalità e inclusione. La panchina diventa così un simbolo di collaborazione tra la comunità e le forze dell’ordine.

GALATONE – Una panchina quadrangolare con vasi in ferro intesa come luogo di incontro, dialogo e inclusione e punto di raccordo tra la comunità e il mondo dei giovani studenti e le forze dell'ordine, nella fattispecie l'Arma dei carabinieri. Nell'ambito delle iniziative di promozione della.

