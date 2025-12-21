Open day alla media Zangheri l’associazione Genitori rilancia | nuovi progetti e sostegno alla comunità scolastica
L’Open day alla scuola media Zangheri, organizzato dall’associazione Genitori, ha rappresentato un’occasione per conoscere meglio gli spazi, le attività e l’organizzazione della scuola in vista delle iscrizioni per il 2026/27. L’evento ha inoltre segnato il rilancio di nuovi progetti e di un’attenzione costante al sostegno della comunità scolastica. La scuola rimane un punto di riferimento importante per il territorio e per le famiglie.
La scuola media Pietro Zangheri di via Ribolle, appartenente all’Istituto comprensivo 7 Carmen Silvestroni, si è aperta al pubblico per presentare le attività, gli spazi e la organizzazione scolastica in vista delle iscrizioni per l’anno 202627. L'Associazione genitori della scuola, recentemente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
