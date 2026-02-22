Una messa per le vittime delle Foibe fa impazzire Cgil e Anpi | Manca il contradditorio…

La decisione di vietare la celebrazione della Festa del Ricordo nelle scuole ha scatenato proteste da parte di Cgil e Anpi, che contestano l’assenza di un contradditorio ufficiale. La misura, introdotta per motivi di sicurezza, impedisce agli studenti di partecipare a un evento riconosciuto dalla legge. Le organizzazioni chiedono spiegazioni e denunciano una limitazione alla libertà di discussione storica. La polemica si accende con il rischio di creare tensioni tra le parti coinvolte.

Vietato celebrare a scuola una Festa, quella del Ricordo delle vittime delle Foibe, del 10 febbraio, riconosciuta da una legge nazionale e dallo Stato italiano. L’arroganza di Cgil e Anpi non ha limiti e la vicenda di Lecce lo dimostra. A Gallipoli il “Comitato 10 febbraio” aveva organizzato la commemorazione delle vittime delle Foibe con un dibattito e una messa nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Ma sull’incontro, poi svoltosi, con il reporter di guerra Fausto Biloslavo dei giovani del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e degli studenti del liceo Quinto Ennio s’è abbattuta la polemica dei sindacalisti di Landini e della locale sezione dei partigiani, che hanno contestato l’iniziativa dal titolo “Il ricordo vola fino a noi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ricordo vittime delle Foibe in chiesa con gli studenti. Protesta la Cgil: “Speculazione”A Gallipoli, questa mattina, si è svolta una cerimonia in chiesa con gli studenti per ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Messina celebra il Giorno del ricordo, deposta una corona d’alloro per le vittime delle foibeMessina ha ricordato oggi le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Perché accaddero le Foibe Ecco un esempio! Il 27 dicembre 1936, subito dopo Natale, nel sobborgo di Podgora (oggi Piedimonte del Calvario) un gruppo di fascisti lo rapì. Da poco aveva terminato la direzione di un coro durante la messa. Venne portato in - facebook.com facebook

Martedì 10 febbraio Giorno del Ricordo h. 10:15 al Duomo di Torino Santa Messa in suffragio celebrata da Don Ermis Segatti. h. 11:45 al Cimitero Monumentale cerimonia commemorativa presso il Monumento dedicato alle Vittime delle Foibe e dell’Esodo alla x.com