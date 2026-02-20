Ricordo vittime delle Foibe in chiesa con gli studenti Protesta la Cgil | Speculazione

A Gallipoli, questa mattina, si è svolta una cerimonia in chiesa con gli studenti per ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La manifestazione, promossa dal Comitato 10 febbraio della Puglia, ha coinvolto diverse scolaresche che hanno ascoltato testimonianze e deposto fiori. La Cgil critica l’evento, accusando alcuni organizzatori di usare la commemorazione per scopi politici. La cerimonia si è conclusa con un momento di silenzio.

GALLIPOLI – Anche a Gallipoli si è celebrata in mattinata una delle iniziative commemorative, per onorare i martiri delle Foibe e l'esodo giuliano-dalmata, promosse dal Comitato 10 febbraio della Puglia. Dopo una messa di ricordo presso la chiesa del "Sacro Cuore di Gesù" di piazza Tellini, si è svolto l'incontro con il giornalista e reporter di guerra Fausto Biloslavo con il quale hanno interagito i ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e gli studenti del liceo "Quinto Ennio" di Gallipoli. Una visione "distorta e anacronistica" invece secondo la referente cittadina del Comitato 10 febbraio, Silvia Coronese, che ha precisato di non aver preso parte attiva alla manifestazione se non a livello introduttivo e, come da statuto del comitato, slegata da qualsiasi legame politico.