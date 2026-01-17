Italia-Iran | manifestazione in piazza Duomo a sostegno del popolo iraniano Aderisce Fdi

Domani mattina, alle ore 11, si terrà una manifestazione in piazza Duomo a Firenze, promossa dall'associazione Italia-Iran con il supporto di Fratelli d'Italia. L'evento, che coinvolge anche i consiglieri regionali Jacopo Cellai, Matteo Zoppini e Claudio Gemelli, ha lo scopo di esprimere solidarietà al popolo iraniano nella sua richiesta di libertà e diritti fondamentali.

FIRENZE – “Domenica saremo presenti in piazza Duomo, con molti altri Amici di Fratelli d’Italia, per sostenere il popolo iraniano che sta lottando coraggiosamente contro il regime islamico che sta soffocando nel sangue le sacrosante pretese di libertà e autodeterminazione dei propri cittadini che in questi anni hanno costantemente subito una gravissima limitazione dei propri diritti in nome di un fanatismo religioso fatto Stato”. Lo affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai, Matteo Zoppini e Claudio Gemelli che così raccolgono l’appello dell’associazione Italia – Iran che ha indetto un sit-in di fronte a Palazzo Strozzi Sacrati per domani mattina, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 11 “a sostegno del popolo iraniano che sta lottando per la sua libertà”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

