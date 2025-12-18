Via le barriere architettoniche Appello per l’auditorium S Domenico

Rendere accessibile l’auditorium San Domenico significa garantire a tutti la possibilità di partecipare e condividere momenti culturali. Eliminare le barriere architettoniche è un passo fondamentale per creare un ambiente inclusivo, aperto e accogliente. Un appello che invita a superare gli ostacoli fisici e a promuovere l’uguaglianza, affinché ogni persona possa godere delle proposte culturali e sociali senza limiti.

© Lanazione.it - "Via le barriere architettoniche". Appello per l'auditorium S. Domenico Abbattere le barriere architettoniche all'auditorium San Domenico per rendere la sala video accessibile a chiunque. A chiederlo qualche mese fa era stata una cittadina disabile, ma a oggi non è arrivato alcun intervento: il palco rimane inaccessibile per chi ha problemi di mobilità e allora è pronta un'interrogazione al sindaco Stefano Zuccarini. "Corrimano assenti, gradini senza strisce antiscivolo, nessuna risposta ai cittadini. È questa la situazione della sala video dell'auditorium San Domenico, spazio pubblico comunale frequentemente utilizzato per eventi culturali, proiezioni e iniziative istituzionali": sono le parole della consigliera Maria Frigeri di "Patto x Foligno" che nel prossimo Consiglio comunale di Foligno è pronta a mettere agli atti un'interrogazione rivolta al sindaco.

