Concerto di buon anno per violino pop e chitarra a lume di candela presso l’auditorium Pertini
Accogli il nuovo anno con un evento unico all’Auditorium Pertini di Lecco. In un’atmosfera avvolgente illuminata da centinaia di candele, musica moderna e raffinata si incontrano in un live di violino pop e chitarra. Un’esperienza suggestiva e coinvolgente, perfetta per iniziare il 2024 con emozioni intense e un tocco di eleganza.
Accogli il nuovo anno immerso nell’eleganza della musica nell’Auditorium Pertini di Lecco.In un’atmosfera resa magica da centinaia di candele, le sonorità moderne di un violino pop si intrecceranno con le calde vibrazioni di una chitarra, dando vita a un concerto dal vivo unico, intenso e ricco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
