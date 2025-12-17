Concerto di buon anno per violino pop e chitarra a lume di candela presso l’auditorium Pertini

Accogli il nuovo anno con un evento unico all’Auditorium Pertini di Lecco. In un’atmosfera avvolgente illuminata da centinaia di candele, musica moderna e raffinata si incontrano in un live di violino pop e chitarra. Un’esperienza suggestiva e coinvolgente, perfetta per iniziare il 2024 con emozioni intense e un tocco di eleganza.

