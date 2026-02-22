Un sindaco giovane per tagliare col passato la sfida del partito liberaldemocratico

Il partito liberaldemocratico di Agrigento sceglie un sindaco giovane per cambiare rotta e distanziarsi dal passato. La candidatura mira a portare nuove idee e energie alla guida della città, rispondendo alla richiesta di rinnovamento tra gli elettori locali. La proposta ha già suscitato discussioni tra gli attivisti, che vedono nella giovane figura un simbolo di cambiamento. La campagna elettorale si intensifica in vista delle prossime consultazioni.

Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, il partito liberaldemocratico di Agrigento lancia un appello per un rinnovamento profondo della classe dirigente. “È tempo di sincerità e di coraggio – afferma il coordinatore provinciale Giorgio Bongiorno – basta con i soliti nomi e con le operazioni di facciata. Serve un taglio netto col passato”. Il movimento chiede che la prossima competizione elettorale segni una svolta generazionale, con la scelta di un candidato sindaco giovane, competente e mai coinvolto nelle precedenti amministrazioni. “Vogliamo una generazione di trentenni alla guida della città – prosegue Bongiorno – non giovani usati solo per riempire le liste, ma protagonisti veri di una nuova stagione politica”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dimissioni sindaco, il Partito Liberaldemocratico: "Cosa è successo e cosa accadrà a Salerno?Il recento annuncio delle dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco di Salerno e presidente della provincia rappresenta un cambiamento importante per il territorio.

Andrea Ferrando eletto segretario provinciale del partito Liberaldemocratico di RiminiAndrea Ferrando, 55 anni di Verucchio, è stato eletto nuovo segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico di Rimini.

