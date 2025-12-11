Andrea Ferrando eletto segretario provinciale del partito Liberaldemocratico di Rimini

Andrea Ferrando, 55 anni di Verucchio, è stato eletto nuovo segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico di Rimini. Laureato in Scienze Politiche e impiegato amministrativo, Ferrando assume questa importante posizione per guidare il partito nella provincia, portando con sé esperienza e competenza nel campo politico e amministrativo.

