Dimissioni sindaco il Partito Liberaldemocratico | Cosa è successo e cosa accadrà a Salerno?

Il recento annuncio delle dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco di Salerno e presidente della provincia rappresenta un cambiamento importante per il territorio. Il Partito Liberaldemocratico analizza le ragioni di questa decisione e le possibili implicazioni future per la città e l'amministrazione locale. In questa occasione, si evidenziano gli aspetti principali di quanto accaduto e le prospettive per il governo del territorio nei prossimi mesi.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito alla novità (per quanto telefonata) di Vincenzo Napoli che lascia la carica di Sindaco di Salerno e di Presidente della Provincia. L’ormai ex primo cittadino ha comunicato ai suoi assessori la conclusione della consiliatura.“Ritengo sbagliato spendere questo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La scuola verso il 2026, cosa è successo e cosa accadrà: regole, valutazione, filiere e investimenti che ridisegnano il sistema

Nel 2025, la scuola italiana ha attraversato un processo di profonda trasformazione, segnato da nuove regole, criteri di valutazione e investimenti strategici. Questo periodo ha rappresentato una vera e propria ristrutturazione del sistema, più che semplici modifiche. Guardando al 2026, si delineano nuove filiere e un modello educativo che mira a un futuro più strutturato e sostenibile, riflettendo un impegno di lungo termine per un sistema scolastico più efficace.

Partito Liberaldemocratico, domenica 14 il primo congresso provinciale di Salerno

Domenica 14 dicembre, Salerno ospiterà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico, segnando un momento importante per la crescita e la consolidazione del partito nella regione. L'evento rappresenta un'occasione per discutere strategie, obiettivi e future iniziative, rafforzando il ruolo del partito sul territorio provinciale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

S.Bonifacio. Prime reazioni alle dimissioni del sindaco - Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega commenta ... giornaleadige.it