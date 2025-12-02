Ancona avrà la sua pista di motocross nel mentre rende onore al giovane campione Marco Pignocchi

Anconatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Una pista di motocross ad Ancona. È questa l’idea dell’assessore allo Sport Giovanni Zinni e dell’amministrazione tutta. Il progetto non è di facile realizzazione e se tutti i tasselli del puzzle andranno al proprio posto ci vorrà comunque parecchio tempo prima che l’impianto venga. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ancona avr224 sua pistaAncona avrà la sua pista di motocross, nel mentre rende onore al giovane campione Marco Pignocchi - Un primo studio di fattibilità da parte dell'amministrazione e dei suoi uffici è già in corso, ma l'iter è tutt'altro che semplice e, per vedere il progetto completato, serviranno anni ... Segnala anconatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ancona Avr224 Sua Pista