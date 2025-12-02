Ancona avrà la sua pista di motocross nel mentre rende onore al giovane campione Marco Pignocchi

ANCONA – Una pista di motocross ad Ancona. È questa l’idea dell’assessore allo Sport Giovanni Zinni e dell’amministrazione tutta. Il progetto non è di facile realizzazione e se tutti i tasselli del puzzle andranno al proprio posto ci vorrà comunque parecchio tempo prima che l’impianto venga. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Aperta la Casa di Babbo Natale e inaugurata la pista di pattinaggio in piazza Boccolino. Un ricco calendario di eventi per vivacizzare il centro e coinvolgere tutta la città L'articolo completo al link https://www.centropagina.it/ancona/natale-2025-osimo-si-trasf - facebook.com Vai su Facebook

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini e concerti: «Ecco il Natale 2025 di Osimo» | Cronache Ancona Vai su X

Ancona avrà la sua pista di motocross, nel mentre rende onore al giovane campione Marco Pignocchi - Un primo studio di fattibilità da parte dell'amministrazione e dei suoi uffici è già in corso, ma l'iter è tutt'altro che semplice e, per vedere il progetto completato, serviranno anni ... Segnala anconatoday.it