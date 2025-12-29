la croce verde ricorda giacomo un murales col suo volto e il sorriso

La Croce Verde ricorda Giacomo Diomedi con un murales che raffigura il suo volto e il suo sorriso. In occasione del suo 35º compleanno, la comunità celebra la memoria del volontario scomparso a luglio in un incidente sulla Mezzina. Un gesto simbolico per mantenere vivo il suo ricordo e il suo impegno nel servizio alla collettività.

Una grande festa per il compleanno di Giacomo Diomedi, il volontario della Croce Verde tragicamente scomparso in un incidente a luglio, sulla Mezzina, che ieri avrebbe compiuto 35 anni. A lui è stata intitolata la sala corsi nella sede dell’associazione. "Un gesto che vuole tenere vivo il suo spirito tra queste mura affinché ogni nuova generazione di volontari possa ispirarsi al suo esempio", ha detto il presidente della Croce Verde, Cesare Bartolucci. Ieri i familiari, gli amici di Giacomo e i volontari dell’associazione si sono dati appuntamento per ricordarlo, come sarebbe piaciuto a lui. La cerimonia, una festa piena di persone che gli volevano bene, è cominciata con l’intitolazione a Giacomo della sala corsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

