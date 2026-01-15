Il lavoro tra luci e ombre Occupati avanti adagio | Stipendi sotto la media

In Marche, l’occupazione registra un incremento, anche se inferiore rispetto all’Italia centrale e al panorama nazionale. Si osserva una crescita degli over 50 che tornano nel mercato del lavoro, mentre i giovani under 30 continuano a incontrare difficoltà. Un quadro che evidenzia le sfide e le dinamiche di un lavoro tra luci e ombre, con stipendi spesso al di sotto della media nazionale.

Nelle Marche gli occupati aumentano, ma meno rispetto all’Italia centrale e al Paese nel complesso. E soprattutto cresce il numero di ex inattivi over 50, mentre risultano penalizzati gli under 30. A dirlo, forte di uno studio approfondito, è la Cgil regionale, che ha presentato una serie di dati e statistiche sul lavoro e sulle retribuzioni nella regione. Sotto la lente di ingrandimento del sindacato, le fasce occupazionali e le retribuzioni, che nelle Marche restano al di sotto della media nazionale. "Sebbene ci sia un aumento degli occupati – spiega infatti Eleonora Fontana, segretaria regionale della Cgil Marche –, le dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro regionale restano invariate, evidenziando disuguaglianze inaccettabili in termini di qualità e di stabilità del lavoro, delle retribuzioni e di opportunità di crescita professionale, soprattutto per le donne e per i giovani under 30". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

