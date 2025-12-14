Cancro ecco l' alimento che blocca il tumore alla prostata

Gli champignon (Agaricus bisporus), i funghi più coltivati al mondo, sono noti non solo per il loro sapore delicato, ma anche per le proprietà benefiche che possono contribuire alla salute. Recenti studi suggeriscono che questi funghi potrebbero avere un ruolo nel contenimento del tumore alla prostata, offrendo un possibile alleato nella prevenzione della malattia.

Gli champignon (Agaricus bisporus), o prataioli bianchi, sono i funghi commestibili più coltivati al mondo e associati a benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio di cancro alla prostata. Uno studio della City of Hope (USA), pubblicato su Clinical and Translational Medicine, ha chiarito il meccanismo anti-cancro analizzando dati preclinici e preliminari da una sperimentazione clinica di fase 2 (NCT04519879) su pazienti con adenocarcinoma prostatico.I composti bioattivi dei funghi esercitano un effetto immunomodulatore: regolano la risposta immunitaria contro le cellule tumorali, riducendo le cellule mieloidi soppressorie (MDSC), che favoriscono la crescita e la diffusione del cancro, e potenziando l'attività anti-tumorale di cellule T e natural killer. Liberoquotidiano.it

Melanoma. Trovata la molecola che blocca la crescita del tumore - “Stiamo entrando nell’era dell’immunoterapia contro il cancro, presto saremo in grado di sconfiggerlo”, hanno commentato i ricercatori che hanno fatto la scoperta: una proteina, l’interleuchina- quotidianosanita.it

In Italia tasso di mortalità per tumori sopra la media. E restiamo molto indietro su diversi programmi di screening. Il rapporto Ocse - I tassi di mortalità per cancro sono stati in media di 202 decessi per 100. quotidianosanita.it

?? Dieci anni dopo la decisione dell’OMS sui salumi: facciamo chiarezza. Si sente spesso dire che i salumi siano “cancerogeni certi”. In realtà, la classificazione dell’IARC non significa che un alimento causi con certezza il cancro in chi lo consuma. Non è un - facebook.com facebook