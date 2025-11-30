Cancro alla prostata a Modena il punto sulle nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche

Il Rechigi Park Hotel di Modena ospiterà il prossimo venerdì, 5 dicembre, dalle 9.30 in poi il convegno “Prostate Cancer Management in 2025: Now and Beyond”, una giornata interamente dedicata a uno dei temi più rilevanti e in continua evoluzione nell’ambito della salute maschile: il carcinoma. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

