Ultimissime Inter LIVE | retroscena sui fischi a Bastoni Serena bacchetta Cheddira

Bastoni riceve fischi durante l'ultima partita, causa le scelte tattiche dell’allenatore. I tifosi hanno protestato contro la sua prestazione, chiedendo più impegno in campo. Serena critica pubblicamente Cheddira per la sua attitudine durante l’incontro. La tensione tra i giocatori e il pubblico si fa sentire dopo le recenti sconfitte. Le discussioni tra i protagonisti si intensificano, mentre gli allenamenti continuano senza sosta. La situazione si sbloccherà nelle prossime partite.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 22 FEBBRAIO. Lecce Inter, fischi a Bastoni: ecco il retroscena dalla panchina nerazzurra. Lecce Inter, fischi a Bastoni: ecco il retroscena dalla panchina nerazzurra. Segui tutti gli aggiornamenti sulla squadra di Chivu Lecce Inter, Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij: «Questa scena non dovresti farla». 🔗 Leggi su Internews24.com

Lecce Inter, Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij: «Questa scena non dovresti farla»Serena critica Cheddira per aver simulato un fallo su De Vrij durante la partita a Lecce.

Fischi e bastoni per l'Inter a Lecce: il retroscena panchina nerazzurraDurante la partita tra Lecce e Inter, i fischi rivolti ad Alessandro Ba sono stati causati da una decisione discutibile dell’arbitro, che ha suscitato reazioni accese tra i tifosi nerazzurri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo la vergogna Bastoni. Scatta l’allenamento invisibile; Kalulu-Bastoni, Bordocam svela i retroscena di Inter-Juventus e la frase di Lautaro: Non è giallo ma ormai l'arbitro ha fischiato; Inter, tocca a Pio Esposito: il retroscena sul derby d’Italia che agita Marotta e il piano dei nerazzurri; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: quattro club su Coulibaly, idea Diouf dall'Inter.

Inter, telefonata a Donnarumma: ecco cosa si sono dettiLe ultime Inter news rivelano di una telefonata fatta a Donnarumma per dare consigli a Sommer sul terreno di gioco del Bodo Glimt ... interlive.it

Inter, polemiche sul campo di Bodo: Lautaro paga il prezzo più alto, il retroscena sulla telefonata a DonnarummaInter, polemiche sul campo di Bodo: Lautaro paga il prezzo più alto, le parole di Chivu preoccupazione, il retroscena sulla telefonata a Donnarumma ... sport.virgilio.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lecce- #Inter x.com

Viviamo insieme la vigilia di Lecce-Inter, match in programma domani pomeriggio al Via del Mare. Le ultimissime dall'infermeria, le news alla vigilia e la probabile formazione. - facebook.com facebook