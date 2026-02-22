Ultimissime Inter LIVE | retroscena sui fischi a Bastoni Serena bacchetta Cheddira

Bastoni riceve fischi durante l'ultima partita, causa le scelte tattiche dell’allenatore. I tifosi hanno protestato contro la sua prestazione, chiedendo più impegno in campo. Serena critica pubblicamente Cheddira per la sua attitudine durante l’incontro. La tensione tra i giocatori e il pubblico si fa sentire dopo le recenti sconfitte. Le discussioni tra i protagonisti si intensificano, mentre gli allenamenti continuano senza sosta. La situazione si sbloccherà nelle prossime partite.

Lecce Inter, fischi a Bastoni: ecco il retroscena dalla panchina nerazzurra. Lecce Inter, fischi a Bastoni: ecco il retroscena dalla panchina nerazzurra. Segui tutti gli aggiornamenti sulla squadra di Chivu Lecce Inter, Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij: «Questa scena non dovresti farla».

Lecce Inter, Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij: «Questa scena non dovresti farla»Serena critica Cheddira per aver simulato un fallo su De Vrij durante la partita a Lecce.

Fischi e bastoni per l'Inter a Lecce: il retroscena panchina nerazzurraDurante la partita tra Lecce e Inter, i fischi rivolti ad Alessandro Ba sono stati causati da una decisione discutibile dell’arbitro, che ha suscitato reazioni accese tra i tifosi nerazzurri.

