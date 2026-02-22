Fischi e bastoni per l' Inter a Lecce | il retroscena panchina nerazzurra

Durante la partita tra Lecce e Inter, i fischi rivolti ad Alessandro Ba sono stati causati da una decisione discutibile dell’arbitro, che ha suscitato reazioni accese tra i tifosi nerazzurri. Al termine del match, alcuni supporter hanno esibito cartelli e hanno accompagnato i fischi con oggetti, creando tensione nello stadio. La scena ha attirato l’attenzione di molti presenti, che hanno assistito a un episodio di forte impatto emotivo. La situazione si è risolta con interventi delle forze dell’ordine.

un episodio denso di tensione al termine di Lecce-Inter ha catturato l'attenzione di tifosi, addetti ai lavori e dirigenza: i fischi rivolti a Alessandro Bastoni hanno acceso un confronto immediato sulla gestione della pressione e sulle dinamiche di spogliatoio. l'episodio si è consumato davanti al pubblico del Via del Mare, sollevando una serie di riflessioni sull'attitudine della squadra nelle fasi concitate della gara. ogni tocco del bastoni è stato accompagnato da una battuta di contestazioni proveniente dalle tifoserie del locale stadio, momento che ha sorpreso la panchina nerazzurra. nel frangente, Aleksandar Kolarov è stato visto ampliare le braccia in segno di incredulità, mentre Cristian Chivu ha risposto con un sorriso amaro ma ha proseguito a incitare Bastoni per mantenerlo focalizzato e protetto dall'esterno.