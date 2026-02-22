Lecce Inter Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij | Questa scena non dovresti farla

Serena critica Cheddira per aver simulato un fallo su De Vrij durante la partita a Lecce. La giocatrice ha commentato che comportamenti del genere non dovrebbero essere praticati in campo. La discussione si è accesa dopo un episodio in cui Cheddira si è lasciato andare a una caduta appariscente. L’allenatore del Lecce ha confermato di aver parlato con la giocatrice per correggere il suo atteggiamento. La partita prosegue con tensione tra le due squadre.

