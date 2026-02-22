Lecce Inter Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij | Questa scena non dovresti farla

Da internews24.com 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena critica Cheddira per aver simulato un fallo su De Vrij durante la partita a Lecce. La giocatrice ha commentato che comportamenti del genere non dovrebbero essere praticati in campo. La discussione si è accesa dopo un episodio in cui Cheddira si è lasciato andare a una caduta appariscente. L’allenatore del Lecce ha confermato di aver parlato con la giocatrice per correggere il suo atteggiamento. La partita prosegue con tensione tra le due squadre.

lecce inter serena bacchetta cheddira per la simulazione su de vrij questa scena non dovresti farla
© Internews24.com - Lecce Inter, Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij: «Questa scena non dovresti farla»

Inter News 24 . Segui le ultimissime. La  spedizione dell’Inter in terra salentina  si è conclusa con un  successo netto per 2-0, ma il risultato del campo racconta solo una parte della storia. La  formazione nerazzurra, guidata con mano ferma da  Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi  tecnico della Beneamata, ha dato una vera e propria  lezione di solidità mentale. Nonostante un ambiente ostile e la pressione psicologica derivante dai recenti scontri diretti, la  compagine milanese  ha mantenuto i nervi saldi, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

Simulazione Cheddira, Aldo Serena duro: «Non dovevi farla questa sceneggiata, soprattutto dopo quello è successo in Inter Juve»Aldo Serena critica duramente Cheddira dopo la simulazione in campo, sottolineando che non avrebbe dovuto comportarsi così, soprattutto dopo quanto accaduto in Inter-Juventus.

Lecce Inter formazioni ufficiali: Zielinski ce la fa, c’è anche De Vrij. Di Francesco senza sorpreseZielinski si riprende e torna in campo, mentre De Vrij torna a disposizione dopo un infortunio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Lecce-Inter, Cheddira come Bastoni: la simulazione scatena le polemiche. Serena: Questa sceneggiata non dovevi farlaLecce-Inter, Cheddira come Bastoni: la simulazione scatena le polemiche. Serena: Questa sceneggiata non dovevi farla ... sport.virgilio.it

Dove vedere Lecce - Inter in TV e streamingIl Lecce arriva all'incontro con la consapevolezza di dover migliorare la sua posizione in classifica, occupando attualmente la 17ª posizione. Le ultime cinque partite della squadra salentina hanno ... tomshw.it