Lecce Inter Serena bacchetta Cheddira per la simulazione su De Vrij | Questa scena non dovresti farla
Serena critica Cheddira per aver simulato un fallo su De Vrij durante la partita a Lecce. La giocatrice ha commentato che comportamenti del genere non dovrebbero essere praticati in campo. La discussione si è accesa dopo un episodio in cui Cheddira si è lasciato andare a una caduta appariscente. L’allenatore del Lecce ha confermato di aver parlato con la giocatrice per correggere il suo atteggiamento. La partita prosegue con tensione tra le due squadre.
La spedizione dell'Inter in terra salentina si è conclusa con un successo netto per 2-0, ma il risultato del campo racconta solo una parte della storia. La formazione nerazzurra, guidata con mano ferma da Cristian Chivu, l'ex difensore romeno oggi tecnico della Beneamata, ha dato una vera e propria lezione di solidità mentale. Nonostante un ambiente ostile e la pressione psicologica derivante dai recenti scontri diretti, la compagine milanese ha mantenuto i nervi saldi, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.
Simulazione Cheddira, Aldo Serena duro: «Non dovevi farla questa sceneggiata, soprattutto dopo quello è successo in Inter Juve»Aldo Serena critica duramente Cheddira dopo la simulazione in campo, sottolineando che non avrebbe dovuto comportarsi così, soprattutto dopo quanto accaduto in Inter-Juventus.
Lecce Inter formazioni ufficiali: Zielinski ce la fa, c’è anche De Vrij. Di Francesco senza sorpreseZielinski si riprende e torna in campo, mentre De Vrij torna a disposizione dopo un infortunio.
