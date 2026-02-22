L’Ungheria domani 23 febbraio bloccherà le nuove sanzioni UE contro la Russia

L’Ungheria ha deciso di opporsi alle nuove sanzioni UE contro la Russia, a causa delle tensioni tra i due paesi. Il governo ungherese sostiene che le misure danneggiano le relazioni e l’economia locale. La decisione arriva in un momento di critiche da parte di altri paesi europei, che spingono per un’unità più forte contro Mosca. La posizione di Budapest potrebbe influenzare l’approvazione finale delle sanzioni in sede comunitaria.

BRUXELLES, 22 febbraio 2026 – Il governo ungherese ha annunciato che si opporrà al nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro Mosca, previsto per il Consiglio Affari Esteri di domani. Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó, nella foto d'apertura, ha chiarito che nessuna decisione importante per Kiev riceverà il via libera finché non riprenderà il flusso di petrolio verso l'Ungheria e la Slovacchia tramite l'oleodotto Druzhba. La posizione di Budapest. Secondo quanto dichiarato su X, Szijjártó ha sottolineato che la ripresa del transito di petrolio è una condizione imprescindibile per qualsiasi approvazione da parte dell'Ungheria alle iniziative europee a sostegno dell'Ucraina.

Ungheria bloccherà nuove sanzioni UE “contro la Russia”L'Ungheria ha deciso di bloccare l’approvazione del nuovo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia, innescando una disputa diplomatica.

UE, nuove sanzioni “contro la Russia”: colpiti anche influencerL’Unione Europea ha implementato nuove sanzioni contro la Russia, coinvolgendo anche influencer e altre figure.

