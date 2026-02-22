Ucraina Papa | La pace non può essere rimandata

Il Papa denuncia che quattro anni di guerra in Ucraina sono stati causati dal conflitto armato e dalla mancanza di dialogo tra le parti. Questa lunga crisi ha lasciato milioni di civili senza sicurezza e ha provocato distruzioni diffuse. Il Pontefice invita a considerare i danni umani e materiali di questa guerra, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni concrete. La sofferenza della popolazione ucraina resta al centro dell’attenzione mondiale.

"Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l' Ucraina. Il mio cuore va ancora la drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili. Davvero ogni guerra è una ferita inferta all'intera famiglia umana. Lascia dietro di sé morte devastazione e una scia di dolore che segna generazioni. La pace non può essere rimandata è un'esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili". Lo ha detto Papa Leone XIV a margine dell' Angelus in Piazza San Pietro.